Штаб ООС: Сепаратисты обстреляли КПП Марьинка

Источник: Корреспондент.net

Сепаратисты ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Согласно сообщению, сепаратисты нарушили режим прекращения огня около 00:15. "Российские наемники осуществили около 5 одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта. Огонь велся с направления террикона "Крокодил", – говорится в сообщении.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня, добавили в штабе ООС.

В результате вооруженной провокации сепаратистов никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.