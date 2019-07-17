Шторм Барри вызвал наводнение в США

Эпоха #MeToo и толерантность внесли коррективы даже в классические и консервативные кинообразы.

Эпоха #MeToo и толерантность внесли коррективы даже в классические и консервативные кинообразы.

В Брюсселе настаивают на том, что диалог представителей Мадуро и Гуайдо должен привести к проведению свободных выборов в Венесуэле. ЕС пригрозил санкциями сотрудникам органов безопасности, виновным в применении пыток.

Подтверждено местонахождение 69 украинцев в "ЛДНР" и 208 человек в заключении на территории Украины.

Начавшийся в Мексиканском заливе шторм к американскому побережью перерос в ураган, а потом снова ослаб.

Суд в США признал Хоакина Гусмана виновным по всем пунктам обвинения. "Эль Чапо" основал наркокартель, через который проходила четверть всего наркотрафика через Мексику в США.

Шторм Барри вызвал наводнение в американском штате Арканзас, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

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