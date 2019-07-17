17.07.2019
Шторм Барри вызвал наводнение в США
Источник: Корреспондент.net
Шторм Барри вызвал наводнение в американском штате Арканзас, сообщает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Потеряв силу, шторм продолжает движение вглубь США. Сейчас Барри уже достиг штата Иллинойс. Скорость ветра оценивается в 30 км/ч,
От наводнений пострадала юго-западная часть Арканзаса. В некоторых районах объявлено чрезвычайное положение. Властям пришлось закрыть движение на нескольких участках автотрасс.
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