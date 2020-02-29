Штурм горсовета Жмеринки: в суде распылили газ

Источник: Корреспондент.net

В Винницком городском суде во время избрания меры пресечения 22 участникам беспорядков в горсовете Жмеринки распылили слезоточивый газ.

Отмечается, что у здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций Национальный корпус и Национальные дружины.

Охрану возле суда усилили. С целью недопущения провокаций сотрудники совершали досмотр вещей посетителей суда.

"В 10:20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия", – говорится в сообщении.

Их вытеснили из здания суда, сейчас заседание продолжается.

"Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки", – сообщает пресс-служба, отмечая, что ситуация находится под контролем.