Штурм горсовета Жмеринки: задержаны 19 человек

Источник: Корреспондент.net

Полиция открыла два уголовных дела и задержала 19 человек в результате штурма городского совета в Жмеринке Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что среди 19 задержанных участников беспорядков - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Дела открыты по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

"В результате противоправных действий восемь полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и в полицейских при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В свою очередь, в пресс-службе Национальных дружин изложили свою версию событий в Жмеринской горсовете, который сегодня должен был голосовать за увольнение и.о. мэра Юрия Свитлака.

"Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые...хотели выразить свою позицию...по взяточничеству в размере 250 тысяч гривен, сомнительных расходов средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлака. Местные жители боялись за свою безопасность, поэтому обратились к Национальным дружинам", - говорится в заявлении.

По версии Нацдружин, в помещении горсовета титушки при поддержке полиции набросились на митингующих – "активистов" Нацдружин "затягивали в помещение, жестоко избивали стульями и дубинками".

Сообщается о десяти травмированных, у одного человека пробит череп.

Представители Нацдружин требуют отставки и привлечения Свитлака к уголовной ответственности.