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26.03.2020

Си Цзиньпин назвал необходимые антикризисные меры

Источник: Корреспондент.net

Страны Большой двадцатки должны отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, а также обеспечить свободный товарообмен для содействия глобальной экономике в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг, 26 марта, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе экстренного саммита G20, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Члены Группы двадцати должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы поднять боевой дух мировой экономики", - сказал китайский лидер.

Пекин призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики.

"Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики", - подчеркнул глава КНР.

"Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек... для обеспечения стабильности глобальных цепочек поставок, Китай будет прикладывать еще больше усилий для поставки на международный рынок лекарственного сырья, предметов первой необходимости, противоэпидемических средств и других товаров", - заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР также указал на то, что "Китай будет неуклонно расширять открытость, упрощать доступ на китайский рынок, оптимизировать деловую среду, наращивать импорт, иностранные инвестиции и содействовать стабильности мировой экономики".

Также Китай готов сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарств, а также оказывать помощь государствам, где произошла вспышка заболевания.

"Вирус не имеет границ, эпидемия является нашим общим врагом. Все страны должны работать рука об руку, чтобы создать прочную защитную онлайн-сеть. Китайская сторона уже создала открытый для всех стран онлайн-центр с данными о профилактике и контроле над коронавирусом, о борьбе с заболеванием", - добавил глава КНР.

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