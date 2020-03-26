Си Цзиньпин назвал необходимые антикризисные меры

Источник: Корреспондент.net

Страны Большой двадцатки должны отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, а также обеспечить свободный товарообмен для содействия глобальной экономике в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в четверг, 26 марта, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе экстренного саммита G20, сообщает Центральное телевидение Китая.

Пекин призывает страны G20 принять меры для сохранения глобальных производственных цепочек и готов внести свой вклад в работу по стабилизации мировой экономики.

"Эпидемия нанесла серьезный удар по глобальному производству и спросу. Все страны должны вместе проводить макрополитику для того, чтобы создать импульс и прекратить замедление мировой экономики", - подчеркнул глава КНР.

"Необходимо вести эффективную фискальную и монетарную политику, усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек... для обеспечения стабильности глобальных цепочек поставок, Китай будет прикладывать еще больше усилий для поставки на международный рынок лекарственного сырья, предметов первой необходимости, противоэпидемических средств и других товаров", - заявил Си Цзиньпин.

Глава КНР также указал на то, что "Китай будет неуклонно расширять открытость, упрощать доступ на китайский рынок, оптимизировать деловую среду, наращивать импорт, иностранные инвестиции и содействовать стабильности мировой экономики".

Также Китай готов сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарств, а также оказывать помощь государствам, где произошла вспышка заболевания.

"Вирус не имеет границ, эпидемия является нашим общим врагом. Все страны должны работать рука об руку, чтобы создать прочную защитную онлайн-сеть. Китайская сторона уже создала открытый для всех стран онлайн-центр с данными о профилактике и контроле над коронавирусом, о борьбе с заболеванием", - добавил глава КНР.