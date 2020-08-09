09.08.2020
Силовики перекрыли центр Минска
Источник: Корреспондент.net
Белорусские военные, полиция и сотрудники спецслужб постепенно перекрыли весь центральный район Минска к концу дня голосования на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил портал TUT.by.
По его данным, поезда минского метро не останавливаются на центральных станциях. Город начали перекрывать на фоне призывов к забастовкам, которые появились в telegram-канале оппозиции.
Общий сбор протестующих намечен на 22:00. Ранее оппозиция через соцсети призывала в случае поражения кандидата Светланы Тихановской выйти на всеобщую забастовку, остановить работу предприятий и требовать честных выборов.
Напомним, с утра блокпосты ГАИ, милиции и военных были установлены на въездах Минск на всех трассах.
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