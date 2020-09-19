19.09.2020
Силы ООС подавили беспилотник боевиков на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Нарушение договоренностей о перемирии зафиксировано с начала текущих суток на Донбассе. Об этом в субботу вечером, 19 сентября, сообщил штаб Операции объединенных сил.
По его данным, в районе поселка Водяное задокументировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.
"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - отметили в штабе ООС.
Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.
В течение суток представители ООС отремонтировали 10 домов, на 31 объекте работы еще продолжаются. Кроме того, саперами Государственной службы чрезвычайных ситуаций разминировано более 7 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 найденных мины и снаряда.
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