Силы ООС подавили беспилотник боевиков на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Нарушение договоренностей о перемирии зафиксировано с начала текущих суток на Донбассе. Об этом в субботу вечером, 19 сентября, сообщил штаб Операции объединенных сил.

По его данным, в районе поселка Водяное задокументировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - отметили в штабе ООС.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

В течение суток представители ООС отремонтировали 10 домов, на 31 объекте работы еще продолжаются. Кроме того, саперами Государственной службы чрезвычайных ситуаций разминировано более 7 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 найденных мины и снаряда.