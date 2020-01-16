Найти

16.01.2020

Силы ООС второй день сообщают о потерях

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе из-за обстрела погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook в четверг, 16 января.

Как отмечается, с начала суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинских позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Травневого, два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского, в районе населенного пункт Новозвановка и дважды рядом с Орехово.

"Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Новости раздела
Война
16.01.2020
Силы ООС второй день сообщают о потерях
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из оружия, запрещенного минскими соглашениями. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Война
14.01.2020
На Донбассе ранены двое военных
Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.
Война
12.01.2020
Сутки на Донбассе: Три обстрела, без потерь
Обстрелы велись неподалеку Майского, вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово.
Война
03.01.2020
Режим Тишина на Донбассе соблюдается - штаб ООС
На трех участках разведения сил на Донбассе соблюдается режим Тишина. В Станице Луганской осуществляются перевозки населения по восстановленному мосту - всего перевезено около 4 тысяч пассажиров.
Война
01.01.2020
С начала года на Донбассе не стреляли
За полдня 1 января военные обстрелов не зафиксировали. В канун Нового года насчитали пять случаев режима тишины.
Война
30.12.2019
Освобожденные бойцы ВСУ направлены в госпиталь
Освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.
Война
29.12.2019
Киев передал экс-беркутовцев в "ЛДНР" – адвокат
Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевского отправились в "ДНР", а Александр Маринченко и Сергей Тамтура – в "ЛНР".
Война
25.12.2019
На Донбассе за день восемь обстрелов, потерь нет
Сепаратисты открывали огонь из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Война
23.12.2019
Обмен пленными: стало известно, кто попадет в список
Представитель Украины в ТКГ заявила, что обмен удерживаемыми лицами состоится до конца года.
Война
22.12.2019
Сутки в зоне ООС: шесть обстрелов, ВСУ без потерь
Враг открывал огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Война
22.12.2019
В штабе ООС рассказали о потерях на Донбассе
С начала суток на Донбассе в результате обстрелов один военный погиб, еще один боец получил ранения.
Война
19.12.2019
У Мінську не домовилися про перемир’я на Донбасі і про обмін утримуваними
На Донбассе ранены двое военных | За сутки на Донбассе вдвое уменьшилось число обстрелов, двое военных ранены, - штаб АТО