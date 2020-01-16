Силы ООС второй день сообщают о потерях

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе из-за обстрела погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook в четверг, 16 января.

Как отмечается, с начала суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинских позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Восемь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Травневого, два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское, неподалеку с Мироновским, вблизи Луганского, в районе населенного пункт Новозвановка и дважды рядом с Орехово.

"Сегодня, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.