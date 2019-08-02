Сирия возложила ответственность за перемирие в Идлибе на Турцию

Источник: DW

Перемирие в провинции Идлиб на северо-западе Сирии удастся сохранить лишь при условии, что Турция будет соблюдать обязательства, взятые на себя в межсирийском конфликте. Об этом заявил на завершившихся в казахстанском городе Нур-Султане в пятницу, 2 августа, переговорах о межсирийском урегулировании глава делегации Дамаска, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. По его словам, прекращение огня в Идлибе - это "проверка турецких намерений". Судьба соглашения о перемирии зависит от соблюдения Анкарой ее обязательств, прежде всего от ее усилий по "разоружению террористов", подчеркнул Джаафари.



"Наше терпение долгое, но у каждого терпения имеется свой предел. Мы не будем ожидать бесконечно, пока Турция будет выполнять свои обязательства", - предупредил сирийский дипломат.



В двухдневных переговорах в Нур-Султане, проводимых в "астанинском формате", участвовали делегации из России, Турции и Ирана. Ожидается, что в Анкаре 11 сентября пройдет саммит глав этих трех государств, посвященный урегулированию ситуации в Сирии.

Соглашение по Идлибу

Накануне, 1 августа, правительство президента Башара Асада согласилось с перемирием в Идлибе, который Дамаск и поддерживающая его Москва до сих пор считают оплотом террористов. Условием для прекращения огня, сообщает сирийское государственное агентство SANA, должен стать выход вооруженных формирований из демилитаризованной зоны Идлиба.

Режим прекращения огня в городе должен был начаться еще с сентября прошлого года. Тогда в Сочи Россия и Турция договорились и о создании вокруг Идлиба демилитаризованной зоны. Однако в действительности это соглашение никогда не соблюдалось.