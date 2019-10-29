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29.10.2019

Ситуация на Донбассе: разведение есть, тишины нет

Источник: Корреспондент.net

Разведение сил в Золотом, которого ждали еще с начала октября, таки началось. При этом обстрелы возле участка разведения продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что разведение сил начнется только после семи дней тишины на участке.

Теперь пока разведение идет в стране спорят, можно ли считать тишиной стрельбу возле Золотого.

С чего началось

Первым о том, что процесс разведения сил в Золотом начался, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня… Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта... Но мы также ежедневно видим информацию об обстрелах. В Золотом последний обстрел был 18 октября, по заверениям СММ, то есть, десять дней назад. Семь дней мы выдержали и начали разведение. Дальше будет Петровское", - заявил министр.

Позже разведение сил в Золотом подтвердил и штаб Операции объединенных сил. Начало разведения сил и средств было зафиксировано и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Наблюдатели все снимают и запускают беспилотники над позициями.

В штабе заверили, что отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания. Сам процесс отвода будет занимать 30 суток. На непосредственный отвод сил и средств дается трое суток.

А как же обстрелы?

Утром 29 октября в штабе Операции объединенных сил сообщили, что противник "5 раз осуществил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Позже военные уточнили, обстрел в этом районе, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств.

Все одобряют

Президент Украины Владимир Зеленского поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого, которое он только посещал на выходных.

"Прекрасно, прекрасно", – отреагировал Зеленский. По словам президента, зеркальный отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали семидневный режим тишины на этом участке.

Помощник президента РФ Владислав Сурков также выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом. “Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил. Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту"”, - заявил Сурков.

При этом ветераны АТО, которые находятся в Золотом, не собираются покидать свои позиции.

"Ежедневно Золотое-4 обстреливают и в село заходят диверсионные группы сепаратистов. Все оружие, которое сейчас есть у добровольцев, легальное и зарегистрированное, хранится в соответствии с законом. В соответствии с Конституцией, мы имеем право находится в любой точке Украины, не нарушая закон. Также мы имеем право защищать территориальную целостность Украины", - говорится в их заявлении.

В Киеве уже анонсировали акцию протеста против разведения сил возле Офиса президента. Акция протеста под названием "Ни шагу назад!" запланирована на 19:00.

"Рух сопротивления капитуляции предупреждает власть о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял", - говорится в сообщении организаторов акции.

Украинцы спорят

Оппозиционные политики критикуют разведение сил на Донбассе.

Ирина Геращенко из Европейской солидарности переживает из-за будущей встречи в Нормандском формате.

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