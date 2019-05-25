Ситуация с паводком стабилизируется - ГСЧС

Источник: Корреспондент.net

Ситуация с паводком в западном регионе стабилизируется, уровень воды спадает.

"Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить - это жизнь людей, отнятые стихией. Поэтому, в первую очередь при преодолении таких стихийных бедствий мы должны говорить о защите и безопасности именно людей", - сказал в ходе заседания вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

О необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий вице-премьер сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо. Это запрос по поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации. Потому что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный. Правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение.

По результатам заседания председателям Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА было поручено организовать проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, восстановления транспортной сети и тому подобное; обеспечить предоставление материальной помощи социально незащищенным и одиноким нетрудоспособным гражданам, пострадавшим в результате стихии; принять меры по недопущению отключения объектов хозяйствования и жизнеобеспечения населения от энергообеспечения и обеспечить восстановление электроснабжения пострадавших населенных пунктов; принять меры по недопущению употребления жителями населенных пунктов воды из колодцев, которые были подтоплены и заилены, обеспечить проведение работ по дезинфекции; безотлагательно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.