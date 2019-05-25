25.05.2019
Ситуация с паводком стабилизируется - ГСЧС
Источник: Корреспондент.net
Ситуация с паводком в западном регионе стабилизируется, уровень воды спадает.
"Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить - это жизнь людей, отнятые стихией. Поэтому, в первую очередь при преодолении таких стихийных бедствий мы должны говорить о защите и безопасности именно людей", - сказал в ходе заседания вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
О необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий вице-премьер сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо. Это запрос по поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации. Потому что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный. Правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение.
По результатам заседания председателям Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА было поручено организовать проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, восстановления транспортной сети и тому подобное; обеспечить предоставление материальной помощи социально незащищенным и одиноким нетрудоспособным гражданам, пострадавшим в результате стихии; принять меры по недопущению отключения объектов хозяйствования и жизнеобеспечения населения от энергообеспечения и обеспечить восстановление электроснабжения пострадавших населенных пунктов; принять меры по недопущению употребления жителями населенных пунктов воды из колодцев, которые были подтоплены и заилены, обеспечить проведение работ по дезинфекции; безотлагательно завершить работу по определению размера убытков, причиненных стихийным бедствием.
Председателям других западных областей поручено усилить контроль за паводковой ситуацией на реках.
Госводагенству поручено принять меры по недопущению дальнейшего разрушения дамб и других гидротехнических сооружений, обеспечить оптимальные режимы работы Днестровского водохранилища для недопущения подтопления населенных пунктов; организовать круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой на реках бассейнов Днестра, Прута и Тисы.
Укравтодору поручено восстановить разрушенные и поврежденные автомобильные мосты и дороги.
Зубко также обратил внимание органов местного самоуправления на выделение средств из местных бюджетов на своевременную очистку русла рек и налаживания нормальной работы канализационных систем.
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