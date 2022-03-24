24.03.2022

Ситуація в Маріуполі станом на 24 березня

Источник: 0629.com.ua

Ситуація в Маріуполі залишається надскладною. Вуличні бої тривають. Українська армія контролює лише частину міста. 

Як повідомило 0629 джерело в Маріуполі, наразі найзапекліші бої тривають на території нижче драматичного театру.

«Там сейчас реальная заруба. Танки, пехота противника. Пехоты у русских реально до*я. Мы их косим, но появляются новые, новые и новые. Технику их мы сжигаем, но благодаря «мясу», они продавливают. Азовцы делают больше, чем возможно, чтобы удержать город».

Також тривають обстріли Лівобережжя і комбінату «Азовсталь». Туди ворог скидує навіть 500-килограмові бомби.

Дорог в місті майже не залишилось. Проїхати по Маріуполю неможливо, щоб не порвати колеса. І люди виходять з Маріуполя зараз пішки. Верениця людей тягнеться з міста в бік Мелекіно, Мангушу, шоб врятуватися від смерті.

 «Без болю на це не можна дивитись. Населення Маріуполя страждає найбільше…»

Гуманітарну допомогу маленькими партіями, по-партизанські провозять волонтери. Назад з собою вони вивозять людей, але дедалі це стає все ризикованішим.

А тим часом азовці показали, як точно і технологічно, не пошкожуючи інфраструктуру міста, вони знищують ворога. Дивись на відео:

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