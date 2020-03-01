Ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза

Источник: Корреспондент.net

В ближайшие дни пройдет экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, которое соберется для рассмотрения ситуации в Сирии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 1 марта.

"На ближайшей неделе я созываю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить сложившуюся вокруг Идлиба ситуацию, в том числе по запросу главы МИД Греции", - сказано в заявлении.

В МИД Турции заявили, что более 100 тысяч беженцев пересекли границу с ЕС.

"По состоянию на 19:40, число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - написал глава МВД Турции в Twitter.

Беженцы в ответ забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами. Один полицейский получил ранения.