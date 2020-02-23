Скалецкая рассказала о жизни в Санжарах

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится на другом этаже санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где проходят обсервацию эвакуированные из Китая.

"Они находятся на других этажах того же здания. Я - на четвертом этаже, они - на втором и третьем. И эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов и каждый раз это должно быть согласно всем правилам и процедурам", - заявила министр в интервью DW.

На вопрос, планирует ли она контактировать с эвакуированными, министр ответила: "Да, я планирую, но только тогда, когда эпидемиологи скажут, что все хорошо".

Вместе с тем, она рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком идею пожить в обсервации вместе с эвакуированными.

Скалецкая отметила, что Минздрав информировал о коронавирусе и об осуществлении эвакуации из Китая, однако информация мало распространялась в СМИ.