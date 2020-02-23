23.02.2020
Скалецкая рассказала о жизни в Санжарах
Источник: Корреспондент.net
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится на другом этаже санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где проходят обсервацию эвакуированные из Китая.
"Они находятся на других этажах того же здания. Я - на четвертом этаже, они - на втором и третьем. И эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов и каждый раз это должно быть согласно всем правилам и процедурам", - заявила министр в интервью DW.
На вопрос, планирует ли она контактировать с эвакуированными, министр ответила: "Да, я планирую, но только тогда, когда эпидемиологи скажут, что все хорошо".
Вместе с тем, она рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком идею пожить в обсервации вместе с эвакуированными.
Скалецкая отметила, что Минздрав информировал о коронавирусе и об осуществлении эвакуации из Китая, однако информация мало распространялась в СМИ.
"Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как будем осуществлять эвакуацию, мы делали довольно много брифингов. Хотя всегда можно сказать, что их было мало. Но меня всегда удивляло, почему в медиа они расходились так плохо. То есть никому не было интересно превентивно информировать население, а каналы информирования, такие как пресс-конференции, пресс-брифинги или сайт, то не все заходят и читают. Вторая история: мы говорили, что это безопасно, мы предприняли все необходимые меры, но то, что люди говорили на улице, что надо сжечь, что все вымрут... Это не то, что мы говорили. Это явно было затягивание людей в странные сообщения, которые неизвестно кем передавались", - заявила Скалецкая.
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