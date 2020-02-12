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12.02.2020

Скандальный экс-глава Укртранснафты вернулся в компанию

Источник: Корреспондент.net

Бывший глава Укртранснафты Александр Лазорко восстановился на работе. Как свидетельствует информация на сайте компании, он занял должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами.

По данным издание enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января.

В то же время, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщает, что Лазорко восстановился с помощью начатого им против компании судебного процесса.

По данным Куюна, должность, которую получил Лазорко после восстановления, не предусматривает права подписи и участия в хозяйственной дияльнолсти.

"Мне говорят, что нынешняя должность Лазорко в Укртранснафте - бутафорская. Права подписи нет, участия в хоздеятельности нет, кабинета нет, машины нет", - написал Куюн в Facebook.

"Зачем было восстанавливать? В противном случае была перспектива проиграть миллионов на 15 грн компенсации, включая компенсацию страданий Лазорко в Лондоне, где он скрывался от следствия при Порошенко. Посчитали, что с учетом прошлых подвигов он уже и так дорого обошелся налогоплательщикам", - добавил он.

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