18.02.2020
SkyUp изменила место прибытия рейса из Китая
Источник: Корреспондент.net
Рейс с украинцами из китайского Уханя прибудет в аэропорт Борисполь, а не во Львов. Об этом свидетельствуют обновленные данные онлайн-табло на сайте авиакомпании SkyUp.
Сначала на сайте авиаперевозчика SkyUp появилась информация, что рейс из Уханя прилетит в Алматы, а потом отправится во Львов. Однако данная информация была изменена.
Так, чартерный рейс PQ7301 должен осуществить вылет из Борисполя в 02:50 19 февраля, а в 10:00 того же дня прибыть в Алматы. Оттуда самолет направится в Ухань, куда должен прибыть в 22:00.
Рейс из Уханя PQ7302 будет выполнен также в Алматы, оттуда - в аэропорт Борисполь, самолет должен прибыть в 08:05 в четверг, 20 февраля.
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