Сложная ситуация. Трамп о покупке Турцией С-400

Источник: Корреспондент.net

Американский президент Дональд Трамп в рамках переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке заявил, что ситуация с покупкой Анкарой российских ракетных систем С-400 является сложной.

По словам Трампа, в настоящее время он ищет решения, благодаря которым можно будет урегулировать этот вопрос без введения санкций в отношении Турции.

Турция решила купить российские С-400 вместо американских ЗРК Patriot по вине предыдущего президента США Барака Обамы, отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер сообщил о планах посетить Турцию с официальным визитом. При этом конкретные сроки Трамп не назвал.

В свою очередь Эрдоган, комментируя высказывание Трампа о том, что США могут отказаться от идеи ввести санкции против Турции из-за покупки С-400, заявил, что Вашингтон и Анкара являются стратегическими партнерами в военной сфере.

До встречи с Трампом на полях G20 Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора турецкий лидер затронул тему поставок С-400.

"Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400, каких-либо отсрочек по этому соглашению нет", - отметил он.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране. Это указано в контракте.