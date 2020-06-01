Слуга народа определилась с главой Минкульта
Источник: Корреспондент.net
Новым министром культуры станет нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко, сообщил его коллега Александр Качура в понедельник, 1 июня.
"Фракция поддержала практически единогласно", - написал он в телеграмм в ходе заседания фракции.
Также Качура сообщил, что новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина.
Согласно декларации Ткаченко, у него с женой есть две квартиры в Киеве (132,7 кв. М. И 45,7 кв. М.) и арендованное административное здание почти на 400 квадратов. В Лебедовке Киевской области у нардепа земельный участок почти на 1,5 тысячи кв. м. и дача площадью более 267 квадратов.
У жены политика кулон с бриллиантом, который стоил на момент покупки более 603 тысячи гривен.
Семья задекларировала пять автомобилей – три Land Rover (две служебные и одна арендованная 1+1 у депутата) и две BMW у жены.
За прошлый год Ткаченко заработал почти 3,7 млн грн на должности генпродюсера 1+1, а будучи нардепом заработал 170 тысяч. Его жена, которая также работает на 1+! заработала почти 1,7 млн грн.
При этом Ткаченко получил почти 28 миллионов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Он хранит наличными 400 тысяч долларов, а в банке почти 5,5 млн грн и $6557. У жены $31 тысяча наличными и в банке почти 4,5 млн грн.
В декабре 2019 Ткаченко приобрел недвижимое имущество почти на 12,5 млн гривен, еще на 1,2 взял в аренду.