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01.06.2020

Слуга народа определилась с главой Минкульта

Источник: Корреспондент.net

Новым министром культуры станет нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко, сообщил его коллега Александр Качура в понедельник, 1 июня.

"Фракция поддержала практически единогласно", - написал он в телеграмм в ходе заседания фракции.

Также Качура сообщил, что новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина.

Ранее "слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала Украина 24 сообщила, что Верховная Рада может назначить новых членов правительства уже на этой неделе.
 
На фракции также могут обсудить кандидатов на должности министра образования и министра экологии.
 
При этом депутат не назвала фамилии кандидатур. Она отметила, что было бы некорректно их обнародовать перед обсуждением на фракции.

Согласно декларации Ткаченко, у него с женой есть две квартиры в Киеве (132,7 кв. М. И 45,7 кв. М.) и арендованное административное здание почти на 400 квадратов. В Лебедовке Киевской области у нардепа земельный участок почти на 1,5 тысячи кв. м. и дача площадью более 267 квадратов.

У жены политика кулон с бриллиантом, который стоил на момент покупки более 603 тысячи гривен.

Семья задекларировала пять автомобилей – три Land Rover (две служебные и одна арендованная 1+1 у депутата) и две BMW у жены.

За прошлый год Ткаченко заработал почти 3,7 млн грн на должности генпродюсера 1+1, а будучи нардепом заработал 170 тысяч. Его жена, которая также работает на 1+! заработала почти 1,7 млн грн.

При этом Ткаченко получил почти 28 миллионов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Он хранит наличными 400 тысяч долларов, а в банке почти 5,5 млн грн и $6557. У жены $31 тысяча наличными и в банке почти 4,5 млн грн.

В декабре 2019 Ткаченко приобрел недвижимое имущество почти на 12,5 млн гривен, еще на 1,2 взял в аренду.

 

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