Слуга народа определилась с главой Минкульта

Источник: Корреспондент.net

Новым министром культуры станет нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко, сообщил его коллега Александр Качура в понедельник, 1 июня.

"Фракция поддержала практически единогласно", - написал он в телеграмм в ходе заседания фракции.

Также Качура сообщил, что новым вице-премьером по европейской интеграции станет Ольга Стефанишина.

Ранее "слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала Украина 24 сообщила, что Верховная Рада может назначить новых членов правительства уже на этой неделе.

На фракции также могут обсудить кандидатов на должности министра образования и министра экологии.

При этом депутат не назвала фамилии кандидатур. Она отметила, что было бы некорректно их обнародовать перед обсуждением на фракции.