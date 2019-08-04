04.08.2019
Слуга народа определилась с новым главой партии
Источник: Корреспондент.net
Председателем партии Слуга народа может быть избран Александр Корниенко. Об этом сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук на своей странице в Facebook в субботу, 3 августа.
Она подтвердила, что на должность председателя Верховной Рады фракция делегирует нынешнего главу партии Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.
"Партию Слуга народа может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения относительно кандидатур руководства комитетов Верховной Рады", – написала Кравчук.
Отметим, что Корниенко с мая 2019 года руководил предвыборым штабом Слуги народа.
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