"Слуга народа" попросил у Киева восемь квартир

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат от Слуги народа Богдан Торохтий написал обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить "служебное жилье" восьми помощникам нардепа. Об этом сообщает BIHUS.info в четверг, 17 октября.

"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - сказано в заявлении Торохтия.