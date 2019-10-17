17.10.2019
"Слуга народа" попросил у Киева восемь квартир
Источник: Корреспондент.net
Народный депутат от Слуги народа Богдан Торохтий написал обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить "служебное жилье" восьми помощникам нардепа. Об этом сообщает BIHUS.info в четверг, 17 октября.
"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали", - сказано в заявлении Торохтия.
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