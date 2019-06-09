Слуга народа представила кандидатов в нардепы

В июле закупочная цена газа для Украины упадет до 178 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава Нафтогаза.

Луценко лично зарегистрировал в ЕРДР три дела по подготовке к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и государственной измены.

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в ЕС.

В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной

Кабинет министров в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.

В Одессе представителю США рассказали о потребностях ВМС ВСУ в вооружении и военной технике.

В первую тройку списка партии вошли ее глава Дмитрий Разумков, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова.

Позиции ВСУ обстреляли 22 раза, из них 7 раз – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила первых 20 кандидатов на мажоритарных округах. Всего на съезде в Киеве в воскресенье, 9 июня, были представлены 100 кандидатов.

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