Слуга народа судится с ЦИК из-за клонов

Источник: Корреспондент.net

Партия Слуга народа в судебном порядке требует от Центральной избирательной комиссии не допустить появление в бюллетенях информации о партийности кандидатов-клонов, сообщается в Telegram-канале политической силы.

Соответствующий иск подан в Шестой апелляционный админсуд, который рассмотрит его в воскресенье.