"Слуги народа" инициируют увольнение Сытника

Источник: Корреспондент.net

Нардепы от Слуги народа подали законопроект изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которым расширяют возможность увольнения директора ведомства. Об этом говорится на сайте Рады.

В пояснительной записке отмечается, что если суд вынес решение об административном правонарушении директора НАБУ, связанное с коррупцией, парламент может рассмотреть увольнение чиновника.

Инициаторами законопроекта являются нардепы Александр Дубинский и Александр Качура.

"В случае вступления в законную силу решения суда о привлечении директора НАБУ к административной ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, директор НАБУ может быть освобожден от должности решением Верховной Рады Украины", - говорится в пояснительной записке.