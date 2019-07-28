"Слуги народа" съехались в санаторий на учебу

Источник: Корреспондент.net

В Трускавец Львовской области в воскресенье, 28 июля, прибыли представители ЗеКоманды для проведения тренингов для будущих депутатов от партии Слуга народа, которые стартуют завтра и продлятся пять дней.

Как сообщается, бдущих нардепов автобусами с вокзала Трускавец везут в отели. По информации источников издания, "слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - Риксос и Женева.

Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии.

Новых народных избранников в течение недели будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе – специалисты Киевской школы экономики.

Организаторы школы депутата критически реагируют на замечания о том, что невозможно научить управлению государства за неделю.

"Так выглядит, будто бы стыдно учиться. Моя концепция – обучение на протяжении жизни. У людей, которые говорят, что не надо учиться, я хочу спросить, кто родился народным депутатом?", – комментирует замечания в соцсетях бизнес-тренер Алексей Черный.

По его словам, в тренинге решили поучаствовать не все "слуги", а "всего лишь" 95% избранных народных депутатов от партии. Остальные отказались из-за личных причин.

Как отмечает преподаватель КШЭ Андрей Ковалев, отдельно для будущих народных избранников обеспечат и разные тематические группы: транспортная инфраструктура, безопасность, оборона, макроэкономика и налоговая политика. Нардепов поделят на группы – прототипы комитетов в Верховной Раде. Школа экономики подготовила как общие, так и индивидуальные занятия с уклоном в практику. Каждый день "слуги" должны будут готовить какие-то документы, которые могут лечь в основу будущих законопроектов. За неделю каждый из участников школы обязан подготовить четыре документа: стратегию развития страны, публичную презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.

Преподаватели Школы не будут ставить оценок будущим нардепам, но дадут фидбэк.