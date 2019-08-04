"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце

Источник: Корреспондент.net

Будущие народные депутаты от партии Слуга народа закончили обучение в Трускавце во Львовской области, которое проводила Киевская школа экономики. Об этом сообщила партия в Facebook в воскресенье, 4 августа.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - сказано в сообщении.

Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".

Тем не менее, новоизбранный депутат от Слуги народа, руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook опубликовала фото с последнего дня интенсива, на котором изображено около 60 человек из 254, которые проходили обучение в Трускавце. В комментарии к фото она объяснила, что этот день был "факультативным".

Кравчук также сообщила, что Слуга народа создает Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.