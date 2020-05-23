Смерть нардепа: МВД назвало предварительную версию

Источник: Корреспондент.net

Предварительная версия смерти народного депутата Валерия Давыденко – самоубийство. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook в субботу, 23 мая.

"Предварительная версия – самоубийство", – написал он.

Шкиряк отметил, что на месте события работает оперативная группа полиции Киева: "Также там лично находится руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко".

Полиция уже открыла дело из-за смерти Валерия Давыденко. Следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

В свою очередь экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал в Facebook фотографию с места смерти Давыденко.

"Пока рассматривается версия самоубийства народного депутата Валерия Давиденко из наградного Глока. Хотя как по мне... Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", – написал Мосийчук.