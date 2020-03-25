Смерть от COVID-19 в Тернополе: подробности

Источник: Корреспондент.net

Директор инфекционного отделения Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский рассказал о смерти умершего от коронавируса мужчины.

По его словам, смерть произошла неожиданно.

"Пациенту был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", и вследствие этого заболевания он умер сегодня утром. Причина смерти – тромбоэмболия", – сообщил врач.

Он отметил, что больной находился в больнице неполных двое суток, ему проводилось интенсивное симптоматическое лечение, а состояние не вызывало опасений.

"Он к нам поступил в состоянии между средним и тяжелым. Но после проведенного лечения состояние пациента улучшилось, он чувствовал себя нормально, самостоятельно поддерживал гемодинамические показатели. У него была достаточная сатурация, на уровне 95. Он чувствовал себя лучше, чем до поступления. Несмотря на лечение, пациенту внезапно стало плохо и наступила смерть", – рассказал Чайковский.

Врач также сообщил, что мужчина проживал один, у него есть взрослые дети – две дочери. Они будут организовывать все процедуры по захоронению.

"Согласно протоколу, тело мы замотали в простыни, которые обработаны дезинфицирующим средством, и закрыли в герметический пакет. Тело покойного будет упаковано в гроб, и, соответственно, родные смогут его похоронить согласно рекомендациям наших эпидемиологов", – подытожил врач.

Весь персонал, который контактировал из заболевшим, был обеспечен всеми средствами защиты.

На сегоднящний день в Тернопольской больнице скорой помощи находятся трое пациентов, у которых лабораторно подтвержден COVID-19. Еще у одного – подозревают инфицирование.