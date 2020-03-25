25.03.2020
Смерть от COVID-19 в Тернополе: подробности
Источник: Корреспондент.net
Директор инфекционного отделения Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский рассказал о смерти умершего от коронавируса мужчины.
По его словам, смерть произошла неожиданно.
"Пациенту был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", и вследствие этого заболевания он умер сегодня утром. Причина смерти – тромбоэмболия", – сообщил врач.
Он отметил, что больной находился в больнице неполных двое суток, ему проводилось интенсивное симптоматическое лечение, а состояние не вызывало опасений.
"Он к нам поступил в состоянии между средним и тяжелым. Но после проведенного лечения состояние пациента улучшилось, он чувствовал себя нормально, самостоятельно поддерживал гемодинамические показатели. У него была достаточная сатурация, на уровне 95. Он чувствовал себя лучше, чем до поступления. Несмотря на лечение, пациенту внезапно стало плохо и наступила смерть", – рассказал Чайковский.
Врач также сообщил, что мужчина проживал один, у него есть взрослые дети – две дочери. Они будут организовывать все процедуры по захоронению.
"Согласно протоколу, тело мы замотали в простыни, которые обработаны дезинфицирующим средством, и закрыли в герметический пакет. Тело покойного будет упаковано в гроб, и, соответственно, родные смогут его похоронить согласно рекомендациям наших эпидемиологов", – подытожил врач.
Весь персонал, который контактировал из заболевшим, был обеспечен всеми средствами защиты.
На сегоднящний день в Тернопольской больнице скорой помощи находятся трое пациентов, у которых лабораторно подтвержден COVID-19. Еще у одного – подозревают инфицирование.
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