Смерть Тымчука: полиция сообщила новые подробности

Источник: Корреспондент.net

Близкий к погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку человек заявил о возможном исчезновении из его дома нескольких ювелирных изделий. Об этом вечером в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.