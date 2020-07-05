СМИ: Индия стала третьей в мире по заражению COVID

Источник: Корреспондент.net

Индия вышла на третье место по количеству больных коронавирусом.

К вечеру воскресенья, по данным из разных штатов страны, количество заряженных составляет 697 069 (+23 165 за последние сутки), тогда как в России заявляют о 681 251 (+6736).

Таким образом, по числу больных COVID-19 Индия поступается только США (2 967 443) и Бразилии (1 579 837).

В то же время в Индии зафиксировано 19 699 (+420 за сутки) летальных случаев коронавируса, выздоровели – 424 885 (+16 239) человек.