05.07.2020
СМИ: Индия стала третьей в мире по заражению COVID
Источник: Корреспондент.net
Индия вышла на третье место по количеству больных коронавирусом.
К вечеру воскресенья, по данным из разных штатов страны, количество заряженных составляет 697 069 (+23 165 за последние сутки), тогда как в России заявляют о 681 251 (+6736).
Таким образом, по числу больных COVID-19 Индия поступается только США (2 967 443) и Бразилии (1 579 837).
В то же время в Индии зафиксировано 19 699 (+420 за сутки) летальных случаев коронавируса, выздоровели – 424 885 (+16 239) человек.
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