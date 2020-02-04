СМИ: Кабмин пообещал Зеленскому урезать зарплаты

Источник: Корреспондент.net

Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции Слуга народа премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам.

Зарплаты министров намерены привязать к средней зарплате по стране и они будут составлять 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч гривен).

"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо реализовать. По премиям Нафтогаза обратились к Наблюдательному совету", - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании с президентом обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Обсудили реорганизацию угольной отрасли, введение электронной акцизной марки на спирт", - сообщает источник.