24.01.2020
СМИ Китая сообщают о массовом излечении от вируса
Источник: Корреспондент.net
В больницах Китая начали выписывать излечившихся от нового коронавируса, сообщает в пятницу, 24 января, China Daily со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.
"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавируса, вылечили и выписали из больницы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первой в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Лечили женщину в городской больнице, где его самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде чем выписать.
В то же время, издание Bloomberg сообщает, что у нескольких умерших от вируса не было симптомов лихорадки, что потенциально может усложнить глобальные усилия по выявлению заразившихся людей в аэропортах и туристических центрах.
Как отмечается, из 24 человек, которые умерли в Хубэе, у семерых не было симптомов лихорадки.
По данным Комиссии по здравоохранению провинции Хубэй общее число заболевших достигло 549. 31 человек был вылечен, но многие находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Издание опубликовало данные о 24 умерших в результате заражения вирусом. Согласно данным, вирусу в основном подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Лишь трое из 24 умерших были младше:
- 36 лет - мужчина - лихорадка, слабость - обратился за помощью 9 января - умер 23 января;
- 48 лет - женщина - лихорадка, кашель, затрудненное дыхание - обратилась за помощью 27 декабря - умерла 20 января;
- 53 года - мужчина - лихорадка, кашель, боль в груди - обратился за помощью в начале января - умер 21 января;
Новости раздела
Мир
24.01.2020
Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана
Во время визита в Турцию канцлер Германии получила от Эрдогана памятные подарки - инкрустированное зеркало и шлем.
Мир
24.01.2020
Транзит газа РФ вдвое ниже оплаченных объемов
Газпром платит за забронированные можности ГТС Украины, несмотря на фактический объем прокачки.
Мир
24.01.2020
Цена на нефть преодолела психологический рубеж
Нефть марок Brent и WTI в пятницу потеряли пару процентов. Brent впервые с начала года опустилась ниже $61.
Мир
24.01.2020
Госдеп США подтвердил поездку Помпео в Украину
Майк Помпео прилетит в Украину в рамках запланированного турне по пяти странам. Он прибудет в Киев 30 января.
Мир
24.01.2020
СМИ Китая сообщают о массовом излечении от вируса
Из больниц уже выписали по меньшей мере 36 человек, пишут СМИ. О новых смертельных случаях не сообщалось болле полсуток.
Мир
23.01.2020
Коронавирус распространяется, ВОЗ приняла решение
Первая смерть от китайского вируса зафиксирована вне пределов его эпицентра. Однако ВОЗ не считает это пока мировой чрезвычайной ситуацией.
Мир
23.01.2020
Пакистан испытал баллистическую ракету Хатф-3
Командование Стратегических сил армии Пакистана проводит учения по отработке процедур оперативной готовности.
Мир
23.01.2020
Королева Великобритании подписала билль о Brexit
Завтра соглашение о выходе Британии подпишут лидеры стран ЕС, а сам процесс завершится 31 января.
Мир
23.01.2020
В США заговорили о "смерти" Северного потока-2
Российский газопровод прекратит свое существование при сохранении санкций со стороны Запада. На данный момент его строительство отложено минимум на два года.
Мир
22.01.2020
Генсек ООН назвал четыре "всадника апокалипсиса"
Геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями приближают мир к точке невозврата.
Мир
22.01.2020
В США достроили небоскреб Захи Хадид
Высотку высотой в 62 этажа по проекту известного архитектора возводили на протяжении семи лет.