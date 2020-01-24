СМИ Китая сообщают о массовом излечении от вируса

Источник: Корреспондент.net

В больницах Китая начали выписывать излечившихся от нового коронавируса, сообщает в пятницу, 24 января, China Daily со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

"36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавируса, вылечили и выписали из больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первой в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Лечили женщину в городской больнице, где его самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде чем выписать.