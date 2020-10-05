СМИ: На саммите Украина-ЕС подпишут три соглашения

Источник: Корреспондент.net

На саммите Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе, будут подписаны три соглашения на сумму 60 млн евро. Такой анонс в понедельник, 5 октября, сделал высокопоставленный европейский чиновник, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, будет подписано соглашение в отношении поддержки ЕС устойчивости региона на сумму 30 млн, соглашение в сфере возможностей гражданского общества в Украине на 20 млн и соглашение в рамках климатического пакета, направленное на развитие устойчивой экономики на сумму 10 млн.

Также чиновник рассказал, что в ходе саммита будут обсуждать три вопроса: пандемию коронавируса, выполнение Соглашения об ассоциации и глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли и процесс реформ, и ситуацию на Востоке с выполнением минских соглашений.

"В центре – обсуждение реформ. В этом отношении Украина достигла значительного прогресса, но важно, чтобы это продолжалось, не взирая на внутренние вызовы", - подчеркнул он.

Кроме того, будут обсуждать макроэкономическую стабильность Украины, выполнение международных обязательств и необходимость независимости НБУ.

"Мы ожидаем, что лидеры подтвердят свои обязательства усиливать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины на основе действующего соглашения", - добавил чиновник.