26.05.2020
СМИ назвали "единственный способ" остановить СП-2
Источник: Корреспондент.net
После прибытия в Германию судна Академик Черский существует только один способ остановить строительство Северного потока-2, пишет датская газета Jyllands-Posten.
Издание напоминает, что Дания сыграла не последнюю роль в затягивании реализации проекта, оттянув рассмотрение заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах. А вскоре строительство было остановлено из-за санкций США.
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - пишет газета.
При этом отмечается, что санкции не грозят Северному потоку-2, если у РФ есть свое судно для его достройки. Этим трубоукладчиком считают судно Академик Черский, который находится у берегов Германии.
В издании считают, что для инвесторов проекта несут угрозу разве что новые санкции, если США захотят их принять. "Если что-то и может помешать россиянам закончить Северный поток-2 собственными силами, то это новый набор американских санкций", - цитирует газета эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.
По мнению специалиста, США могут ввести санкции по примеру трубоукладчиков против других секторов.
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