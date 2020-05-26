СМИ назвали "единственный способ" остановить СП-2

Источник: Корреспондент.net

После прибытия в Германию судна Академик Черский существует только один способ остановить строительство Северного потока-2, пишет датская газета Jyllands-Posten.

Издание напоминает, что Дания сыграла не последнюю роль в затягивании реализации проекта, оттянув рассмотрение заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах. А вскоре строительство было остановлено из-за санкций США.

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - пишет газета.