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28.07.2019

СМИ назвали ключевой месяц для Северного потока-2

Источник: Корреспондент.net

Дания должна в августе принять решение о разрешении на строительство российского газопровода Северный поток-2. РФ может не успеть запустить газопровод в срок, если получит отказ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года. Эта дата совпадает со сроком истечения контракта на транзит газа через территорию Украины. Договоренности о продлении транзита после 2019 года Москва и Киев пока не достигли.

"Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от Дании, то не уложимся в срок", - заявил источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG.

По словам другого собеседника издания, август будет критически важным месяцем для проекта, и то, что он уже почти наступил, "вызывает беспокойство, если не панику".

Однако Financial Times отмечает, что даже если России удастся получить разрешение датской стороны на прокладку газопровода через территорию королевства до конца августа, любая другая задержка также может иметь критическое значение для проекта и привести к срыву сроков поставок.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает затягивание Данией рассмотрения заявок на строительство Северного потока-2 как нарушение принципов международного морского права. 
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