СМИ назвали новую дату разведения войск в Золотом

Источник: Корреспондент.net

Разведение войск в Золотом Луганской области должно начаться в полдень 9 октября.

Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк, местное население города Золотое поддерживает концепцию разведения сил.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать: местное население поддерживает концепцию разведения сил и в целом те планы, которые у нас есть", - цитирует министра обороны пресс-служба ведомства.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВСУ, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечение их безопасности.