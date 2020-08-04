04.08.2020
СМИ назвали причину взрыва в Бейруте
Источник: Корреспондент.net
Вероятной причиной взрыва в порту Бейрута стала детонация партии нитрата натрия, конфискованного на одном из судов более года назад. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил ливанский телеканал LBCI.
Генеральный директор службы общей безопасности генерал-майор Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися на одном из складов порта.
Аббас отметил, что первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности. Он также заявил, что преждевременно говорить о теракте в порту Бейрута.
По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.
В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что больницы в Бейруте переполнены пострадавшими от мощного взрыва.
В связи с нехваткой мест в столичных больницах раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута, по распоряжению Минздрава.
Новости раздела
Мир
04.08.2020
МИД РФ ответило на заявление Лукашенко по боевикам
Президент Беларуси называет враньем заявления РФ о том, что задержанные были транзитом в Минске. Захарова говорит, что их вина ничем не доказана.
Мир
04.08.2020
СМИ назвали причину взрыва в Бейруте
Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности, заявил глава ливанской спецслужбы.
Мир
04.08.2020
Власти сообщили подробности взрыва в Бейруте
Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.
Мир
03.08.2020
Россия требует освободить задержанных в Беларуси
Арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами, полагают в МИД РФ.
Мир
01.08.2020
Лукашенко рассказал о целях задержанных боевиков
Двести человек – это только первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь, отметил Александр Лукашенко.
Мир
29.07.2020
Пенсионерам старше 80 лет назначили доплаты
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность.
Мир
29.07.2020
Минск официально сообщил РФ о задержании россиян
Внешнеполитическое ведомство Беларуси официально уведомило диппредставительство России о задержании в стране 32 граждан РФ.
Мир
29.07.2020
США ввели санкции против сына Башара Асада
Санкционный список против Сирии пополнился десятью компаниями и четырьмя лицами, среди которых Хафез Асад.
Мир
26.07.2020
Испания уверяет, что Covid в стране под контролем
Вспышки заболевания зафиксировали в Каталонии и Арагоне, но в правительстве Испании говорят, что ситуация в этих регионах в скором времени должна быть взята под контроль.
Мир
25.07.2020
СМИ узнали, почему забуксовал Северный поток-2
Власти Дании запретили любые строительные работы на морском дне в районе острова Борнхольм вплоть до конца сентября.
Мир
25.07.2020
COVID-19: в мире заразились более 16 млн человек
Смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 645 тысяч человек.