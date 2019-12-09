Найти

09.12.2019

СМИ назвали проблемные темы саммита в Париже

Источник: Корреспондент.net

На встрече нормандской четверки в Париже в понедельник, 9 декабря, не смогли согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донюассе. 

По информации издания, причиной этого стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных. Официальных комментариев сторон пока что не последовало.

По данным издания, помощники лидеров стран нормандской четверки до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения.

Как известно, пока силы разведены на трех участках - в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Ранее Интерфакс-Украина сообщал, что советники лидеров переговоров нормандской четверки удалялись, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.

По информации УП, Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.

"Относительно границы зашли в штыки и не договорились", - сказал собеседник издания.

По его словам, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу. Зеленский не согласился с таким предложением.

На данный момент лидеры "четверки" проводят деловой ужин в качестве продолжения саммита.

Сама встреча при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжалась около 2,5 часов.

Новости раздела
Мир
09.12.2019
Запуск Северного потока-2 переносится
Проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.
Мир
09.12.2019
Путин оценил первую встречу с Зеленским
Встреча лидеров Украины и России продолжалась около часа, но один на один президенты беседовали 5-10 минут.
Мир
09.12.2019
СМИ назвали проблемные темы саммита в Париже
Лидеры нормандского формата не смогли согласовать разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, пишут СМИ.
Мир
08.12.2019
В США спущен на воду авианосец Джон Кеннеди
Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость – более 30 узлов.
Мир
08.12.2019
Северная Корея провела "очень важное" испытание
Ранее КНДР объявила об усилении давления на США с целью заставить Штаты пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.
Мир
08.12.2019
В Мадриде прошел многотысячный Марш за климат
В шествии, которое связано с международной климатической конференцией COP25, приняла участие экоактивистка Грета Тунберг.
Мир
07.12.2019
Медведев назвал условие для транзита газа
Украина должна отказаться от намерения получить долги с Газпрома, для достижения договоренностей по на транзиту газа.
Мир
05.12.2019
SpaceX отправит в космос "могучую мышь"
Вместе с необходимым грузом необычный генномодифицированный "пассажир" прибудет на МКС.
Мир
05.12.2019
У Путина рассказали, что могут подписать в Париже
По итогам саммита в нормандском формате может быть принят необязывающий документ, сообщил Дмитрий Песков.
Мир
04.12.2019
В США представили прототип летающего автомобиля
В компании уже принимают заказы на летающее авто PAL-V Pioneer. Продано 70 машин. Цена новинки - почти полмиллиона долларов.
Мир
04.12.2019
Суд Амстердама рассмотрел иск Нафтогаза к Газпрому
Решение суда Амстердама по принудительному взысканию долга Газпрома ожидается 25 февраля 2020 года.
Мир
04.12.2019
"Образец цивилизации". В КНДР открыли новый город
Северокорейские власти представили стране новый город как модель, которой должны подражать другие населенные пункты.
В США спущен на воду авианосец Джон Кеннеди | Путин оценил первую встречу с Зеленским