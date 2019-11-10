СМИ назвали вероятную дату Нормандской встречи

Источник: Корреспондент.net

Встреча Нормандской четверки на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября, сообщает ZN.UA со сслыкой на приближенный к Банковой источник.

Если встреча в эти даты не произойдет, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча четверки когда-нибудь вообще состоится.