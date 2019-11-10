10.11.2019
СМИ назвали вероятную дату Нормандской встречи
Источник: Корреспондент.net
Встреча Нормандской четверки на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября, сообщает ZN.UA со сслыкой на приближенный к Банковой источник.
Если встреча в эти даты не произойдет, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча четверки когда-нибудь вообще состоится.
Если встреча состоится, на ней планируют обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с РФ и местные выборы в ОРДЛО.
Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.
В конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.
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