СМИ назвали временного генпрокурора

Источник: Корреспондент.net

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.

"Вчера подал заявление – и с сегодняшнего дня он не первый зам и не прокурор", - сообщил собеседник УП.

По данным издания ZN.UA, сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Отметим, что Касько как первый заместитель генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки должен был автоматически стать и.о. генпрокурора.