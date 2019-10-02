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02.10.2019

СМИ: НБУ продал до $180 млн за день, спасая гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк в среду, 2 октября, провел интервенции в поддержку курса гривны на сумму $150-180 млн. Об этом заявил начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

"К 16:30 курс гривны на межбанке опустился до 24,91-24,95 грн/$1, к закрытию торгов он может снизиться до 24,93-24,97 грн/$1. Большая диспропорция между курсом на наличном рынке и межбанковском рынке - разрыв составляет почти 1 грн. Думаю, что интервенции НБУ на межбанке в поддержку курса гривны составили $150-180 млн", - сказал он.

По оценке банкира, спрос на доллар обусловлен неуверенностью населения в скорейшем разрешении конфликта на Донбассе и частичном выходе нерезидентов из ОВГЗ.

По оценке Гриненко, в течение нескольких дней курс может уравновеситься на уровне 25-25,25 за доллар.

В свою очередь, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, в числе основных факторов влияния на курсовую динамику назвал характерный для старта нового финансового месяца и квартала малообъемный рынок, высокочувствительный к любым проявлениям волатильности; сниженную мотивацию в продаже валюты у компаний, получивших в конце сентября гривневое возмещение НДС; низкую результативность последнего аукциона Минфина, разместившего лишь 77 млн грн при заявленных 3 млрд грн; реакцию на неопределенность ситуации с ПриватБанком, очередным траншем МВФ и усиление политической турбулентности, а также реакцию на анонсированное НБУ увеличение плановых объемов интервенций по покупке валюты до $30 млн в день.

"При отсутствии политических и экономических шоков вероятен сценарий курсовой стабилизации в районе отметки 25 грн/$1 и последующей плавной сезонной девальвации, в пределах 26,5 грн/$1", - сказал он.

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