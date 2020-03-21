СМИ: Рада соберется для голосования по режиму ЧП

Источник: Корреспондент.net

Народные депутаты в ближайшее время соберутся в Верховной Раде на внеочередное заседание.

"Предварительно на вторник планируется внеочередное. Дана команда приготовиться на ближайшее время. На повестке – голосование за указ президента о введении ЧП в стране", – сообщил источник.

Еще один собеседник издания подтвердил, что нардепам рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента.