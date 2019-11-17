СМИ узнали дату передачи кораблей Украине

Источник: Корреспондент.net

Россия передаст Украине три захваченных украинских корабля 18 ноября в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями.

Как рассказали агентству в пресс-службе, три украинских судна - буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Никополь и Бердянск буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".