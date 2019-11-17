17.11.2019
СМИ узнали дату передачи кораблей Украине
Источник: Корреспондент.net
Россия передаст Украине три захваченных украинских корабля 18 ноября в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями.
Как рассказали агентству в пресс-службе, три украинских судна - буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Никополь и Бердянск буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.
В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.
15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".
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