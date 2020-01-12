СМИ узнали об угрозах США Ираку

Источник: Корреспондент.net

США угрожают Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету, который находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. На нем хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщила 11 января газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Госдепартамент предупредил власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету, если американские войска будут выведены из страны.

Соответствующее предупреждение премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди получил в среду, 8 января.

Отмечается, что подобный шаг американских властей может нанести серьезный ущерб экономике Ирака. Какая именно сумма хранится на счету в банке, в публикации не уточняется.

Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.