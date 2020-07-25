25.07.2020
СМИ узнали, почему забуксовал Северный поток-2
Источник: Корреспондент.net
Корабли-трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству российского газопровода Северный поток-2 из-за нереста трески.
Отмечается, что власти Дании запретили любые строительные работы на морском дне в районе острова Борнхольм вплоть до конца сентября.
При этом, как отмечает радиостанция, природа сыграла на руку политикам – 22 июля госсекретарь США Майк Помпео посетил Данию с визитом.
В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофодом. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.
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