СМИ узнали повестку нормандской встречи

Источник: Корреспондент.net

На саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий "ЛДНР" с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в российских госструктурах.

Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.

Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.

В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.