СМИ: Запуск Северного потока отложат на 8 месяцев

Источник: Корреспондент.net

Запуск проекта газопровода в обход Ураины Северный поток - 2 по требованию Дании могут отложить на 8 месяцев.

Сообщается, что задержка проекта приведет к значительным финансовым затратам.

"В жалобе оператора проекта в адрес датских властей указана стоимость третьего маршрута, затраты на который оцениваются в 560 млн евро, а расходы на получение нового запроса на данный маршрут - 100 млн евро" - говорится в сообщении.

Маршрут Северного потока - 2 должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании.