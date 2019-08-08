08.08.2019
СМИ: Запуск Северного потока отложат на 8 месяцев
Источник: Корреспондент.net
Запуск проекта газопровода в обход Ураины Северный поток - 2 по требованию Дании могут отложить на 8 месяцев.
Сообщается, что задержка проекта приведет к значительным финансовым затратам.
"В жалобе оператора проекта в адрес датских властей указана стоимость третьего маршрута, затраты на который оцениваются в 560 млн евро, а расходы на получение нового запроса на данный маршрут - 100 млн евро" - говорится в сообщении.
Маршрут Северного потока - 2 должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании.
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