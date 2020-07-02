Смолий: Нардепы хотят сорвать сотрудничество с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Руководство Нацилнального банка уже год находится под политическим давлением. Об этом сообщил в ходе онлайн-встречи правления Нацбанка с бизнесом глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ – только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы. А также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – отметил он.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", – добавил Смолий.

Он также напомнил о безосновательном, по мнению НБУ, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня продление полномочий замглавы правления Нацбанка Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

"При том давлении, в котором мы живем уже больше года, когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины", невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональной способность, которую мы старались выдержать", – резюмировал глава НБУ.

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.