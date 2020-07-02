Найти

02.07.2020

Смолий: Нардепы хотят сорвать сотрудничество с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Руководство Нацилнального банка уже год находится под политическим давлением. Об этом сообщил в ходе онлайн-встречи правления Нацбанка с бизнесом глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, говоря о политическом давлении на центробанк, он имеет ввиду рекомендованный парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проект постановления об оценке деятельности главы НБУ, судебные иски и решения, а также поступившее от 64 нардепов в Конституционный суд Украины представление о соответствии Конституции банковского закона, необходимого для сотрудничества с МВФ.

"Таким образом народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ – только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы. А также хотят "помочь" в борьбе за ПриватБанк", – отметил он.

Еще одним элементом давления он назвал частую публичную критику центробанка со стороны Совета НБУ и попытку дискредитировать правление главой Совета Богданом Данилишиным.

"Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками ПриватБанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", – добавил Смолий.

Он также напомнил о безосновательном, по мнению НБУ, отказе вносить в повестку дня заседания Совета НБУ 30 июня продление полномочий замглавы правления Нацбанка Олега Чурия, каденция которого заканчивается 10 июля.

"При том давлении, в котором мы живем уже больше года, когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины", невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональной способность, которую мы старались выдержать", – резюмировал глава НБУ.

Смолий также отметил, что после его отставки по закону о НБУ обязательства главы правления будет исполнять первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, если в этот день не произойдет назначение нового предправления.

Новости раздела
Украина
03.07.2020
В Евросоюзе встревожены отставкой Смолия
От независимости центробанка зависит поддержа Евросоюзом украинских реформ, заявили в Брюсселе.
Украина
02.07.2020
Пьяных водителей не будут наказывать тюрьмой
После вступления в силу закона нетрезвых водителей в Украине не будут наказывать лишением свободы.
Украина
02.07.2020
Курс доллара впервые с апреля выше 27 гривен
На межбанке курс доллара в продаже вырос на 37 копеек до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке также подскочил на 36 копеек – до 27,22 гривен за доллар.
Украина
02.07.2020
Подписан меморандум по компенсациям за самолет МАУ
Меморандум определяет Украину спикером и это означает, что именно она от имени группы будет вести переговоры с Ираном.
Украина
02.07.2020
Офицера СБУ задержали за вымогательство $250 тысяч
Сотрудник спецслужбы и его сообщники требовали деньги у предпринимателя за неразглашение деталей смерти народного депутата.
Украина
02.07.2020
Падение в базовых отраслях замедлилось – НБУ
На фоне ослабления карантинных ограничений Индекс производства базовых отраслей в июне замедлил падение до 8,9%.
Украина
02.07.2020
Смолий: Нардепы хотят сорвать сотрудничество с МВФ
Для Якова Смолия стало настоящим вызовом сохранить независимость центрального банка Украины.
Украина
01.07.2020
В суде по делу Порошенко зачитали обвинение
Бывшие президент и глава Службы внешней разведки знали о незаконности указа Порошенко о назначении Семочко, говорят прокуроры.
Украина
01.07.2020
Заместители Смолия решили продолжать работу
Правление Нацбанка остается на своих должностях, чтобы не нарушать макрофинансовую стабильность в стране.
Украина
01.07.2020
На Шацких озерах усилили карантин
Принято решение усилить государственный санитарный контроль за торговыми точками, общепитом, развлекательными заведениями на территории района.
Украина
01.07.2020
Суд снова отложил решение по Порошенко
Суд отложил принятие решения по избранию меры пресечения до 8 июля из-за вызова дополнительных свидетелей.
Украина
01.07.2020
В Черновцах ослабили карантин
В общественный городской транспорт теперь будут пускать всех при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ.
В суде по делу Порошенко зачитали обвинение | Падение в базовых отраслях замедлилось – НБУ