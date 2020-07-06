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06.07.2020

Смолий перед отставкой встречался с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Бывший глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что встречался с президентом Владимиром Зеленским перед тем, как решил подать в отставку. 

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", - заявил Смолий.

При этом он говорил, что "из контекста понял, что должен уволиться".

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел", - говорит экс-глава центробанка.

И после встречи с президентом он решил уволиться, чтобы нового главу НБУ успели назначить до летних каникул парламента.

"Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?".Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная.

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