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17.01.2020

СНБО рассмотрел проект Стратегии нацбезопасности

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 17 января, под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, члены которого рассмотрели Стратегию национальной безопасности Украины Безопасность человека - безопасность страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент отметил, что заседание носит консультативно-совещательный характер и предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения.

"И после этого мы встретимся и утвердим документ", - добавил он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в основу документа была положена избирательная программа Зеленского, которого поддержало большинство населения страны. К подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований, государственные органы, институты гражданского общества, а также иностранные эксперты.

Данилов также подчеркнул, что ключевыми аспектами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации - утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

В частности, в документе, по словам Данилова, говорится о стратегии человеческого развития, стратегии военной безопасности, стратегии общественной безопасности и защиты, стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, стратегии экономической, экологической, информационной безопасности, стратегии кибербезопасности, национальной разведывательной программы, стратегии по вопросам внешнеполитической безопасности, стратегии по вопросам государственной безопасности, контрразведки и борьбы с терроризмом и другое.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа: развитие оборонных возможностей, которые сделали бы невозможной вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии; способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов; развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами НАТО, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечения независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО ), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

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