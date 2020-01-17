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17.01.2020

СНБО собрался из-за "слива" базы данных

Источник: Корреспондент.net

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провел экстренное заседание рабочей группы в связи с утечкой персональных данных украинцев с Единого портала госвакансий. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время заседания рабочая группа по реагированию на киберинциденты и противодействия кибератакам на государственные информационные ресурсы рассмотрела вопрос об уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодоления его последствий и обеспечения устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных", - сообщили в СНБО.

Также во время заседания отметили необходимость обеспечения органами госвласти надлежащей киберзащиты собственных информационных систем.

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